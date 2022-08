Farul - Voluntari 2-1 | Hagi exultă după victorie: „Sunt cel mai fericit din România!” Semnalul pentru autorități

Farul Constanța a câștigat meciul din runda a șasea din Superligă. Elevii lui Gică Hagi (57 ani) au învins-o pe FC Voluntari, gație golurilor înscrise de Denis Alibec (31 ani) și Ionuț Larie (35 ani). În timp ce pentru ilfoveni a marcat Daniel Florea (34 ani).

Hagi este încântat că elevii săi au obținut cele 3 puncte, mai ales că Farul s-a poziționat pe prima poziție în campionat. Cu toate acestea, „Regele” a tras un nou semnal de alarmă și a precizat că așteaptă ajutor financiar pentru a se putea bate din nou la titlu.

Gică Hagi: „Dacă am avea și bani, am fi departe!”

„Cred că avem o echipă talentată, meritul este al jucătorilor, care au făcut o echipă foarte bună. Provocarea noastră, a staff-ului, este să aducem jucătorii într-o stare fizică foarte bună.

O victorie de moral, o victorie frumoasă, care ne unește mai mult. Chiar putem să facem o figură frumoasă! Am vrut să fim pe primul loc, am schimbat lucrurile la pauză.

Nu contează cum începi, contează cum termini, asta e filosofia mea în fotbal. Supărat? Sunt cel mai fericit din România!

Clubul nostru nu are bani, să nu uitați lucrul ăsta. Dacă am avea și bani, am fi departe! Din păcate, suntem obligați să luăm jucători care nu sunt în formă. Nu avem niciun leu pentru achiziții! Factorul economic e fundamental.

Suntem la începutul proiectului, sper ca toată lumea să vină. Vorbim de Dobrogea, o regiune foarte mare. Sper să vină stadionul cât mai repede. Echipa trebuie să se bată la titlu”, a spus Gică Hagi la finalul meciului.

