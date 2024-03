Gică Hagi nu s-a putut abține după declarațiile lui Mihai Rotaru. Replică dură pentru patronul Universității Craiova 

Patronul oltenilor a explicat că le consideră pe CFR Cluj și pe Rapid contracandidate pentru podium, afirmație care l-a deranjat pe Gică Hagi.

Reacția lui Gică Hagi după declarațiile lui Mihai Rotaru

"Am vrut să intervin, pentru că mă uitam la dumneavoastră și am văzut intervenția domnului Rotaru. A zis că se luptă cu cu CFR și cu Rapid. A uitat că noi i-am bătut de fiecare dată, probabil campionii României nu trebuie băgați în seamă. Nu a uitat, a zis atât de apăsat. A uitat că l-am bătut de două ori.

Păi cine-i Farul? E la Constanța, e departe. Am bătut Rapidul, de asta am vrut să intervin. Noi suntem campionii României, să nu uite. E o lipsă crasă de respect. Probabil dânsul are mai multe informații.

Sunt supărat. Dânsul probabil știe mai multe în afara terenului. Nu știu. Eu vorbesc despre teren. În teren, l-am bătut de două ori.

Am bătut-o de două ori pe Craiova în acest an! Eu zic că am fost în față, cu cele bune, dar ne omiteți, noi nu suntem între ele. Noi nu suntem pe nicăieri, dar suntem acolo!

Mai avem nouă meciuri importante, puncte importante. Mă bucur că a bătut Craiova la CFR, mă bucur că noi am bătut-o pe Rapid, o să mă bucur dacă noi o batem pe FCSB, că o se încingă lupta la titlu. Lupta la titlu devine mai importantă.

200% o să mă bucur dacă o bate pe Sepsi pe FCSB, asta vreau, se încinge lupta la campionat.

El a făcut o mare greșeală, pentru că e o lipsă crasă de respect. E echipa campioană, echipa care l-a bătut de două ori. Probabil de asta e supărat, că l-am bătut de două ori. Noi suntem la Constanța, încercăm să facem un fotbal bun, să jucăm fotbal mai bine decât ei, chiar dacă n-am bugetele lor", a declarat Gică Hagi, în direct la Digi Sport.