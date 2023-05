Farul, 6 schimbări față de meciul cu FCSB! Echipa aleasă de Hagi pentru partida cu CFR Cluj

Dacă pentru Farul meciul nu mai are nicio miză reală, CFR Cluj trebuie să învingă pentru a-și asigura locul 3, care duce la barajul pentru Conference League, acolo unde așteaptă FC U Craiova.

Farul, 6 schimări față de meciul cu FCSB! Echipa aleasă de Hagi pentru partida cu CFR Cluj

Spre deosebire de meciul cu FCSB (3-2), în urma căruia constănțenii au cucerit titlul, Farul a făcut șase modificări în echipa de start. Aioani, Kiki, Borza, Nedelcu, Grameni și Mateus sunt înlocuiți de Buzbuchi, Sîrbu, Boli, Baravykas, Casap și Sali.

Din lotul Farului lipsesc Denis Alibec (suspendat), Mihai Popescu, Gustavo Marins, David Kiki și Nicolas Popescu, toți cu probleme medicale, așa cum a anunțat Gică Hagi înainte de meci.

Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Boli, Baravykas - Băluță, Artean, Casap - Mazilu, Munteanu, Sali Rezerve : Aioani, Nedelcu, Grameni, Doukoure, Banu, Cercel, Stoian, Morar, Mateus

: Aioani, Nedelcu, Grameni, Doukoure, Banu, Cercel, Stoian, Morar, Mateus Antrenor: Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi, obiectiv clar

Fostul decar al naționalei a vorbit pe larg despre mai multe subiective după ce a cucerit titlul în urma thriller-ului cu FCSB (3-2). Una dintre temele abordate s-a centrat pe ideea de obiectiv.

"De acum înainte, obiectivul e să devenim un club puternic, în primele patru ale României. Iar apoi vom vedea. Cel puțin patru echipe se vor bate pentru a câștiga campionatul. Încercăm să ne înscriem acolo sus, dar obiectivul și la anul e intrarea în play-off.



Nu avem încă puterea să spunem că suntem cei mai buni din România. Da, în acest an am fost și am spus-o cu tărie, pentru că așa a fost. Faptele vorbesc", a declarat Hagi.