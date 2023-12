Pentru ”câini” a fost a cincea înfrângere consecutivă în primul eșalon al României, după eșecurile cu Sepsi OSK (1-2), FCSB (0-1), Universitatea Craiova (0-1) și UTA Arad (0-1).

Fanii dinamoviști au răbufnit după al cincilea eșec consecutiv în Liga 1: ”Așa sună părerea noastră”

Dinamo se află în acest moment în ”zona fierbinte” a campionatului cu 10 puncte. După 19 etape desfășurate în Superliga, ”câini” au înregistrat doar două victorii, patru remize și 13 eșecuri.

Suporterii dinamoviști și-au vărsat frustrarea pe rețelele social media: ”Fără 'băgat mâna în buzunar' în mix cu o strategie 'nebună' de transferuri, Dinamo București își va căuta alți manageri. Cam asa sună părerea membrilor PCH și DDB, mereu prezenți la meciuri!”, se arată pe pagina de Facebook ”Peluza Cătălin Hîldan-Dinamo”.

Dinamo nu trece prin cea mai roz perioadă după ce a reușit să revină în primul eșalon. În urmă cu două săptămâni, Ovidiu Burcă a părăsit funcția de antrenor principal la clubul din Ștefan cel Mare.

Conducerea lui Dinamo s-a reprofilat însă pe un tehnician croat. Astfel, Zeljko Kopic a semnat cu ”câinii” pe 1 decembrie și a înregistrat până acum două înfrângeri și o remiză: 1-2 vs. Sepsi, 0-1 vs. ”U” Cluj în campionat și 3-3 vs. Oțelul Galați în Cupă.

Dinamo București - ”U” Cluj 0-1

Unicul gol al meciului a fost înscris de Dan Nistor în minutul 4, în urma assist-ului provenit de la Daniel Popa. Tabela a rămas, în consecință, nemodificată până la fluierul de final al ”centralului” Adrian Cojocaru.

Pentru Dinamo București urmează meciul cu FC Botoșani de luni, 18 decembrie, de la ora 20:00, care va conta pentru a 20-a etapă din sezonul regulat al Superligii României.

De cealaltă parte, ”U” Cluj va primi vizita celor de la Oțelul Galați duminică, 17 decembrie, de la ora 15:00. Ambele meciuri vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.