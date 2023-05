Explicațiile giuleștenilor! Principalele motive care au făcut ca Rapidul să nu câștige cu Sepsi

La finalul meciul, Alexandrul Albu, mijlocașul Rapidului, a pus acest pas greșit pe seama a două lucruri: eșecul cu Farul (7-2), care i-a dărmat moral, și ghinionul.

„A fost o săptămână dificilă, am venit după un meci dezastruos. Am intrat puțin timorați, nu prea ne-a ieșit jocul, dar în a doua repriză am simțit publicul lângă noi și am dominat clar, dar nu a intrat mingea în poartă. În această seară, doar ghinionul a făcut să nu câștigăm.

Albu: „Ne gândim la Europa!”

Asta este, trebuie să mergem mai departe, mai avem două meciuri și vrem să luăm toate punctele. Ne gândim la Europa, jucăm până la final și vom vedea pe ce loc vom termina. Noi sperăm, de asta muncim, să prindem locul 4, dar sunt multe calcule, n-are rost să vorbim acum.

N-au fost zile tocmai bune, e greu când pierzi într-un asemenea hal. A trebuit să vorbim, să analizăm, să eliminăm anumite chestii, toată lumea a fost supărată. Publicul ne-a ajutat și am dominat a doua repriză și meritam să câștigăm pentru ei”, a spus Albu la finalul meciului cu Sepsi.

Rapid a încheiat fără gol primit, după ce runda trecută a încasat şapte (2-7 cu Farul). Sepsi OSK a obţinut două puncte în ultimele cinci etape.

Rapid s-a impus în ambele partide din sezonul regulat, cu 2-1 în deplasare şi 3-0 acasă, dar a fost învinsă în play-off cu 2-0 la Sfântu Gheorghe.