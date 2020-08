EXCLUSIV! Singurul jucator din Romania care poate evolua titular in afara! "E pregatit de export, poate juca la orice echipa din vest!"

Ioan Andone, presedintele clubului FC Voluntari, a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Alexandru Cicaldau este unul dintre cei mai curtati jucatori de la Universitatea Craiova.

El este unul dintre oamenii de baza ai oltenilor si ar fi cap de lista pentru Sampdoria, echipa lui Claudio Ranieri, alaturi de Filip Dagerstal si Hans Caviglia. Site-ul italian genova24.it a anuntat interesul Sampdoriei pentru Cicaldau, care ar fi comparat cu starul lui PSG, Marco Veratii.

Fostul antrenor de la Dinamo este suta la suta convins ca mijlocasul Craiovei este singurul jucator din Liga 1 care poate face fata in afara.

"Pentru mine cel mai clar care ar putea juca titular intr-un campionat afara e Cicaldau. La ceilalti depinde.

Cicaldau e pregatit de export. Are o calitate extraordinara, are ani si ani de cand joaca 30-35 de jocuri pe sezon. E un jucator care oriunde l-ai duce, nu vorbesc de Manchester City, dar la o echipa buna din vest va juca", a declarat Ioan Andone in exclusivitate pentru PRO X.