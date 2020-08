Craiova se intareste pentru TITLU! Inca doi jucatori sunt pe cale sa SEMNEZE: au fost deja la vizita medicala! "Echipa avea nevoie de ei!" | FOTO

Universitatea Craiova este la un pas sa concretizeze inca doua transferuri.

Dupa ce au reusit ieri sa bata palma cu fostul fundas al celor de la Gaz Metan, Marius Constantin (35 de ani), se pare ca in tabara oltenilor vor mai aparea doi jucatori noi. Este vorba despre fundasul Paul Papp (30 de ani), ramas liber de contract dupa despartirea de Sivasspor, respectiv Alexandru Tudorie, care are contract cu Arsenal Tula (Rusia) pana in 2023. Daca vor parafa intelegerea, cei doi fotbalisti se vor alatura lotului Craiovei care pleaca astazi intr-un cantonament de pregatire in Austria.

Alexandru Tudorie, Paul Papp si Marius Constantin au fost prezenti la Policlinica pentru sportivi din Craiova.

"Mai sunt cateva detalii de pus la punct cu Tudorie si Papp, dar discutiile sunt avansate si mai mult ca sigur vor semna.

Eu zic ca sunt doua solutii super, echipa avea nevoie de ei. Vom avea o concurenta care va genera progres in echipa", a declarat Sorin Cartu la Digi Sport.