EXCLUSIV | Intepaturi pentru Vukusic si Gikiewicz: "Avem nevoie de un atacant puternic, de care sa nu se loveasca mingea ca de perete"

FCSB a reusit sa il transfere pe Ondrasek.

Dupa ce i-a adus pe Cretu, Cordea si Stipe Vucur, FCSB l-a adus pe Ondrasek in Romania si il va prezenta oficial in urmatoarele ore. El mai avea doi ani de contract in Cehia, insa a reusit sa isi rezilieze contractul cu Viktoria Plzen.

Becali ii va oferi un salariu de 20 000 de euro lunar, devenind unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lotul lui FCSB. Becali a explicat de ce l-a ales pe Ondrasek, facand referinte catre incercarile esuate din ultimii atacanti. FCSB i-a transferat pe Vukusic si Gikiewicz, atacanti cu CV, insa care nu au convins si au plecat dupa ce au evoluat foarte putin.

"Atacantul a venit. Noi n-avem bani sa dam 20 de milioane de euro pe un atacant. L-am luat pe asta, omul are experienta. Il stie toata lumea.

Nu este nici Mbappe, nici Messi si nici Neymar, dar cat de cat a jucat, a dat goluri. Noi avem nevoie de un atacant puternic, de care sa nu se loveasca mingea ca de perete, cum s-a intamplat in anumite cazuri", a spus Becali sambata, in direct la Pro X, sambata.

Ajuns la 32 de ani, atacantul a evoluat de-a lungul carierei pentru Budejovice, Caslav, Tromso, Wisla Krakovia, Dallas si Viktoria Plzen. In sezonul recent incheiat, in cele 36 de meciuri in care fost utilizat, a marcat 7 goluri. De asemenea, Ondrasek are si 7 selectii la echipa nationala a Cehiei, pentru care a marcat si de doua ori.