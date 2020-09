EXCLUSIV! "Ei chiar cred ca valoreaza atat, dar nu, nici vorba!" Porumboiu ii DESFIINTEAZA pe jucatorii de milioane din Liga 1!

Adrian Porumboiu a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport.

Fostul investitor de la FC Vaslui a vorbit despre valoarea jucatorilor din Liga 1. El cosidera ca ei au potential, dar nu sunt constanti cum este cazul lui Cicaldau de la Craiova. De asemenea, Porumboiu considera ca Florinel Coman il crede pe Gigi Becali cand declara despre el ca valoreaza zeci de milioane de euro.

"Le trebuie constanta. Pentru ca te uiti la Cicaldau. Are meciuri cand e nemaipomenit si spui ca face 30 de milioane, sau milioane de euro. In unele meciuri, am vazut doar asa secvente din meciul pe care l-au pierdut la Tbilisi. E mai greu sa spui ca face atat. Restul, ei chiar cred ce spune patronul lor, referitor la Florinel Coman, ca ar valora atat. Nu, nici vorba. Ei trebuie sa fie modesti, sa se autodepaseasca si pot ajunge acolo. Toti au calitati. E greu sa poti crede ca pot ajunge la sumele respective, a declarat Andrian Porumboiu pentru PRO X.