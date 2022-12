Ajuns pe banca „roș-albaștrilor” la finalul lunii iulie, în al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică s-a despărțit după doar trei luni de vicecampioana României din cauza „fricțiunilor” cu patronul Gigi Becal.

Deși a antrenat doar trei luni în acest an, Nicolae Dică este mulțumit de faptul că a reușit să o califice pe FCSB în grupele unei competiții europene, lucru care nu se mai întâmplase de cinci ani, când pe banca „roș-albaștrilor” se aflat tot el.

„Păi am fost mai mult liber, să spun așa (zâmbește), am avut trei luni contract cu FCSB în care am reușit o performanță, aceea de a merge în grupele Conference League și pentru mine a însemnat foarte mult.

După o perioada de 5 ani în care clubul nu fusese într-o grupă europeană, pentru mine a contat foarte mult și o iau ca pe o performanță.

Așa este (n.r. - FCSB a obținut ultima calificare în grupele unei competiții europene tot cu Dică pe bancă), tot cu mine antrenor, am reușit și acea calificare în primăvara europeană, pentru mine înseamnă foarte mult acest lucru. Era și primul meu an ca antrenor principal în Liga 1 și a contat foarte mult pentru mine acel lucru”, a spus Nicolae Dică, pentru PRO TV.

Dică, două mandate pe banca FCSB-ului

Fostul fotbalist Nicolae Dică (42 de ani), care s-a făcut remarcat la Steaua ca jucător, se afla la cel de-al doilea său mandat ca antrenor la FCSB, el pregătind echipa bucureşteană în perioada 2017-2018.

Dică a preluat echipa de fotbal FCSB la finalul lunii iulie, când l-a înlocuit la conducerea tehnică a echipei roş-albastre pe Anton Petrea, reuşind calificarea în grupele Europa Conference League.