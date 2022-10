Eugen Neagoe îl trage la răspundere pe Dică după 'U' Cluj - FCSB: „E urât. A plecat fără să dea mâna”

Eugen Neagoe a vorbit despre jocul prestat de elevii săi și a evidențiat faptul că după fluierul final al centralului Istvan Kovacs, Nicolae Dică nu a dat mâna cu el.

„În primul rând, aș vrea să felicit și arbitrajul. Cred că a fost un arbitraj impecabil. Când se vrea, se poate. Chiar dacă am avut eliminarea aceea, o greșeală mare a căpitanului nostru, dar am dat dovadă de mare caracter. Cred că și etapa trecută am făcut un joc foarte bun, am spus și mă repet, campioana României nu și-a creat ocazii cu noi aproape deloc. Astăzi facem un joc aproape de perfecțiune.

Până la eliminare, am fost echipa care am controlat jocul. Nu au avut ocazii cei de la FCSB, chiar dacă au un lot valoros. Am rămas în 10, dar chiar și așa puteam să mai marcăm. În această seară puteam să mai marcăm vreo cinci goluri. Bara lui Thiam, Chipciu, Fulop dă de două ori în portar. Cred că am controlat jocul și a fost un spectacol pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care s-au uitat la televizor.

Am fost puțin supărat după jocul cu CFR-ului, că erau persoane pe la televizor care spuneau că și 'U' Cluj trebuia să arătăm mai bine. Am avut mai multe șuturi ca ei, i-am dominat la toate capitolele, dar diferența a făcut acel penalty de golul doi. Ok. În această seară am făcut un joc aproape de perfecțiune, cred, până în acel minut. Cei de la FCSB și-au trimis și fundașul central în careul nostru. Spre final am făcut și o schimbare pe care nu-mi place s-o fac. Am băgat al treilea fundaș central. Acest oraș merită ca 'U' Cluj să fie o echipă puternică.

În această seară, antrenorul FCSB-ului a plecat fără să dea mâna. Sutnem supărați... Dar trebuie să fim oameni. Este a doua oară când mi se întâmplă așa, când un antrenor pleacă de pe bancă, întoarce spatele. Mi s-a întâmplat și cu băiatul care are probleme de la Craiova, Mangia, e urât.”, a spus Eugen Neagoe, după meci.

'U' Cluj - FCSB 2-1

'U' Cluj a început abrupt duelul cu FCSB de pe Stadionul "Cluj-Arena", reușind, în acest sens, să obțină trei puncte importante în evitarea retrogradării.

Thiam a deblocat tabela în minutul 32, iar Filip a majorat diferența în minutul 40, cu cinci minute înainte de fluierul final al primei reprize.

În partea a doua a jocului, Thiam a zguduit transversala cu un șut extrem de puternic, însă tabela nu s-a modificat, cel puțin pentru moment.

În minutul 57, Romario Pires a văzut cartonașul roșu după o intrare riscantă la Andrea Compagno și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

Andrei Cordea a redus din diferență în minutul 86, dar prea târziu ca FCSB să mai poată înscrie un gol și să restabilească egalitatea.

În următoarea partidă, FCSB se va duela cu West Ham în Conference League joi, de la ora 22:00, în timp ce 'U' Cluj va face deplasarea în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova de sâmbătă, 5 noiembrie, ora 21:00.