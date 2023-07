Eugen Neagoe dezvăluie acum discuția avută cu Andrei Ivan: "M-a deranjat! Să nu mai faci așa ceva în viața ta"

După partida cu Dinamo, de pe Arcul de Triumf, din prima etapă, Andrei Ivan recunoștea la interviu că nu se simte deloc bine în partea dreaptă a atacului, unde a fost mutat de Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe dezvăluie acum discuția avută cu Andrei Ivan

Demis astăzi de Universitatea Craiova, Eugen Neagoe recunoaște că a fost deranjat de reacția publică a lui Andrei Ivan și dezvăluie discuția purtată cu atacantul oltenilor.

"Eu cred că el e un jucător cu potențial uriaș. Are niște calități fizice formidabile. Eu cred că Ivan poate juca la un nivel mai înalt. Acum depind foarte multe de el, de colegii lui. Eu nu am avut nicio problemă cu el, nici de comportament, nici de atitudine. M-am înțeles cu el, a fost în regulă toată această colaborare. Nu au fost conflicte nici între jucători. E un băiat ok din toate punctele de vedere.



Despre ieșirea lui de după meciul cu Dinamo, da, i-am reproșat, pentru m-a deranjat pe mine. I-am zis: 'Băi Andrei, îți faci rău singur. Să nu mai declari așa ceva în viața ta'.

A zis: 'Da, Mister, dar nu am vrut să lovesc în cineva, doar am spus adevărul, că nu mă simt bine, n-am mai jucat de mult acolo'. I-am zis că trebuie să joace unde are nevoie echipa de el", a spus Eugen Neagoe, la Orange Sport.

Ce a spus Andrei Ivan după meciul cu Dinamo

"Primă repriză foarte slabă făcută de noi, la pauză a vorbit Mister cu noi și am arătat mai multă atitudine în a doua repriză.

Nu am intrat pe vârfuri, dar nu a fost să fie. Nu ne-a ieșit nimic, am pierdut multe mingi la mijlocul terenului și asta s-a văzut.

Joc pe o poziție nouă, în banda dreaptă, și este foarte dificil. Nu mă simt bine, dar trebuie să mă acomodez, să dau tot ce pot", declara Andrei Ivan.