Eșanu, desființat de Panduru după golurile încasate de la Deaconu: „Ai luat gol de la Sibiu şi din Delta Dunării!”

Ronaldo Deaconu i-a adus victoria lui Gaz Metan Mediaș în meciul cu Dinamo, scor 2-1, cu două execuții de vis, ambele de la o distanță mai mare de 20 de metri.

Basarab Panduru este de părere că poziționarea defectuasă a lui Eșanu în poartă a făcut posile cele două goluri ale lui Deaconu.

„Şutul lui Deaconu e de la Sibiu. Eşanu stă prea in faţă, el are o problemă cu asta de la începutul campionatului. In momentul când vede că Deaconu pune mingea să tragă, atunci Eşanu merge înapoi, ajunge pe câlcăie şi încercă să plonjeze, dar nu îţi mai iese.

Nu ştiu, dar eu cred că nu ştie cum să stea, eu am ajuns la concluzia asta. Cine îl învaţă să stea aşa? Inseamnă că eşti impotriva lui Dinamo dacă îl înveţi aşa.

Golul al doilea, Deaconu l-a dat din Delta Dunării. Eşanu tot asa ia goluri. Şi mereu iese cu ceva nou. Ba că n-are crampoane bune, ba nu ştiu ce. Toate golurile posibile el le ia”, a susținut Basarab Panduru, la Telekom Sport.

Gaz Metan Mediaş a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (2-0), vineri, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 12-a a Ligii 1.