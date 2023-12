”Eroul” Universității Craiova a ieșit la rampă! Ce a declarat Koljic, după ce a marcat primul său gol după opt luni

Unicul gol al partidei a fost marcat de atacantul Elvir Koljic (90), introdus după pauză. Bosniacul nu mai marcase în Superligă din aprilie.

Universitatea Craiova a dominat jocul, dar CFR Cluj a avut ocaziile mai mare, între care două bare ale grecului Panagiotis Tachtsidis.

După meci, Elvir Koljic (28 de ani) a tras primele concluzii. Atacantul bosniac consideră că echipa sa a meritat victoria.

Elvir Koljic: ”Trebuie să o luăm pas cu pas”

"Eu cred că omul meciului a fost Screciu, a jucat foarte bine azi. Eu sunt fericit că am marcat și că am ajutat echipa să ia cele trei puncte. A fost o fază bună, m-a văzut Ante foarte bine, mi-a pasat și am marcat.

De când sunt în România, de cinci ani, fiecare meci cu CFR a fost greu. O echipă foarte bună. Azi s-a întâmplat așa. Eu cred că n-a dominat foarte mult, am avut ocazii și am meritat victoria.

Antrenorul a intrat cum am zis și ultima dată, cu o energie pozitivă, cu antrenamente bune, cred că toată echipa a muncit săptămâna aceasta pentru această victorie.

Cel mai important e să continuăm așa, altfel n-am făcut nimic. Sunt multe meciuri de jucat, trebuie să o luăm pas cu pas și să luăm câte puncte putem", a spus Elvir Koljic, la flash-interviu.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova a urcat pe locul trei, cu 32 de puncte, și a egalat-o pe CFR Cluj în clasament. Lider este FCSB, cu 37 de puncte și cu un meci în minus.

În următoarea etapă, Universitatea Craiova se va deplasa la Sibiu pentru duelul cu Hermannstadt, iar CFR Cluj va juca pe teren propriu cu FCSB.