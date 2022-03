”Eroul” Rapidului din meciul cu Clinceni visează să-i calce pe urme lui Adi Mutu: ”Vreau să port numărul 10 la națională”

Rareș Ilie (18 ani) a marcat unicul gol al partidei și a avut numeroase ocazii pe parcursul meciului de la Mioveni. Tânărul decar al Rapidului spune că visează să-i calce pe urme noului său antrenor.

"Aveam așteptări mai mari de la meciul ăsta, dar pentru început, o victorie e ce trebuia. Asta e viața, am pierdut play-off-ul, ni l-am dorit la un moment dat, acum avem ca obiectiv să câștigăm play-out-ul. Normal, a fost un șoc la echipă. S-au schimbat multe, tactica...

Noi am încercat să facem ce ne-a cerut antrenorul într-un timp scurt. Am avut și multe ocazii, puteam marca mult mai mult. Nu cred c-a fost presiune, dar cred c-a fost o oboseală. Era echipa de pe ultimul loc, chiar daca întotdeauna adversarii pot pune probleme, nu am simțit presiune.

Nu cred că e nicio echipă din play-out mai bună decât noi. Avem jucători pe plan ofensiv foarte buni și cred că vom marca din ce în ce mai multe goluri, vom lucra la acest aspect. Doamne ajută, vreau și eu să port numărul 10 la naționala mare, pe unde a mai fost domnul antrenor. E un vis pe care oricare jucător și l-ar dori", a spus Rareș Ilie.

Pentru Rapid a fost prima victorie după zece meciuri în Liga 1. Giuleștenii nu au mai câștigat de pe 10 decembrie, de la un meci cu FC Argeș, câștigat cu 2-0.

Rapidul încheie sezonul regulat cu 40 de puncte, echivalentul a 20 în play-out. În prima etapă din play-out, echipa lui Adrian Mutu se va duela tot cu Academica Clinceni.