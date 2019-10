"Erau cu capul in pamant la pauza! Sunt trei puncte mari pierdute" Ce spune Dan Petrescu despre gafa lui Arlauskis

CFR Cluj a pierdut meciul cu Poli Iasi, scor 1-2, desi ardelenii au fost cei care au deschis golul. Un gol primit usor de Arlauskis a decis soarta meciului.

Dan Petrescu nu este suparat pe Arlauskis dupa gafa de la golul 2 al moldovenilor si da vina pe oboseala jucatorilor.

"Nu ne asteptam sa avem iar o infrangere dupa meciul de Europa. Incepusem bine, dar ei au marcat un gol primit usor. Moralul era destul de scazut la pauza, cu capul in pamant, am incercat sa le ridic moralul. Nu tin minte ca Iasi sa fi avut vreo ocazie in repriza a doua. Sunt trei puncte mari pierdute. Pentru ce sa fiu suparat pe Arlauskis? Pierdem toti cand pierdem. E de inteles ca stam numai in avioane, numai pe drumuri. Vinicius cu Pascanu au jucat pentru prima data impreuna si s-a vazut. Un egal era rezultatul corect", a declarat Dan Petrescu.