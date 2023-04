Enes Sali, pe prima pagină în Portugalia! Răsturnare de situație în cazul transferului

Sâmbătă seară, publicația portugheză A Bola deschidea site-ul cu o știre referitoare la jucătorul Farului: "Leii nu sunt interesați de Enes Sali", au titrat lusitanii, dezmințind informațiile apărute în România și presupusa ofertă de un milion de euro făcută deja de Sporting.

Presa din Portugalia susține că Sporting nu îl vrea pe Enes Sali

"Presa din România a scris că Enes Sali se află pe lisa lui Sporting, dar atacantul Farului nu intră în planurile clubului.

S-a scris chiar că Sporting a făcut o ofertă de 1 milion de euro, însă, de fapt, clubul de pe Alvalade nu a luat niciodată în calcul transferul internaționalului român, care a debutat la națională când avea doar 15 ani", a scris A Bola.

Un alt ziar din Portugalia, Record, are aceeași variantă: "Din informațiile noastre, Enes Sali nu face parte din planurile lui Sporting".

Cum l-a descris Marius Niculae pe Enes Sali în presa din Portugalia

Angajat al FRF în prezent, Marius Niculae a refuzat din start să facă vreo comparație între Enes Sali și Gică Hagi: "Hagi e unic!", a spus fostul atacant.

Ulterior, Marius Niculae le-a spus portughezilor care sunt principalele calități ale lui Enes Sali, dar și unde trebuie să mai lucreze fotbalistul născut în Canada, care s-a aflat timp de un an și în academia Barcelonei.

"Enes Sali este rapid cu mingea la picior, are o tehnică foarte bună și este capabil să facă diferența pe faza ofensivă. Are o ușurință în a dribla în regim de viteză, însă trebuie să mai îmbunătățească anumite aspecte pe faza defensivă. Astăzi trebuie să faci ambele faze.

Este un copil, poate învăța rapid, iar interesul unui club mare cum este Sporting este ceva benefic. Sali e un jucător cu calități, chiar dacă nu este un titular incontestabil la Farul. Va avea un viitor frumos.

Farul este un club de tradiție din România, cel mai mare din sud-estul României. Are suporteri, iar acum construiește un nou stadion. Hagi, patronul clubului, are propria academie, una dintre cele mai mari din Europa, iar în fiecare an scoate talente și le promovează în prima ligă din România", a spus Marius Niculae, pentru Record.