Emil Săndoi a răbufnit după eșecul de la Craiova: "Nu e permis, sunt foarte supărat pe băieți!"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Gustavo, în minutul 28, când atacantul Universității Craiova a rămas nemarcat în careul mic și a înscris cu capul din centrarea lui Markovic.

Emil Săndoi, supărat după Universitatea Craiova - Chindia 1-0

La finalul partidei, Emil Săndoi a spus că este foarte supărat pe jucătorii săi, care au iroșit mai multe șanse mari de a înscrie, așa cum s-a întâmplat și în alte partide ale Chindiei din acest sezon.

"În prima repriză am început puțin ezitant jocul, dar îmi pare rău că am luat golul la o fază la care nu e permis să iei gol. A fost o centrare de pe linia de tușă, trebuia să blocăm, iar Gustavo n-avea voie să apară singur. E o greșeală care ne costă. Am avut o a doua repriză bună, în care am dominat, am avut mai multe ocazii de a marca. A fost ocazia lui Chunchukov, a lui Popadiuc, a lui Dulca din poziție singur cu portarul.



Nu mai vorbesc de ocazia lui Iacob. Erau cu poarta goală, până la urmă. Sper ca data viitoare să nu se mai întâmple ca astăzi. Cred că am fi meritat cel puțin un rezultat de egalitate. Sunt din Craiova, îi respect pe cei de aici, dar cred că după aspectul jocului am fi meritat cel puțin un egal. E adevărat, au avut și ei o bară în prima repriză, au avut șutul lui Bancu, dar, dacă mă gândesc la ocaziile de gol, poate un plus pentru noi.



De asta sunt și foarte supărat, au fost niște greșeli și etapa trecută. N-am nimic cu FC Botoșani, dar dacă ni se dă 11 metri și cartonaș roșu în minutul 8, poate gestionam altfel partida. Poate aveam cu 5-6 puncte mai mult acum. A fost o greșeală flagrantă împotriva noastră. Sunt foarte supărat pe băieți, asta le-am spus de fiecare dată, ne trec niște puncte printre degete și din cauza unei naivități rămânem acolo, la același punctaj și nu e ok", a declarat Emil Săndoi.

Chindia Târgoviște ocupă locul 11, cu 29 de puncte, iar în etapa următoare va primi vizita celor de la UTA Arad.