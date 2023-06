Elvețienii promit că ne vor ține minte! Xhaka susține că naționala sa mai putea marca de trei ori: „Vom ține cont!”

Xhaka a fost integralist în meciul disputat de naționala Elveției împotriva României.

„Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite. Cred că am dominat tot meciul. Am avut multe ocazii de a înscrie al treilea gol, a patrulea, poate şi al cincilea. Dar ăsta este fotbalul, am fost luaţi prin surprindere la două faze şi am primit goluri.

Este o lecţie de care trebuie să ţinem cont în viitor. Nu trebuie să schimbăm mult în jocul nostru. Ce trebuie să schimbăm este să înscriem. Asta este. Şi poate să fim mai concentraţi în ultimele 10-15 minute”, a spus Xhaka, potrivit site-ului UEFA.

Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de callificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.

Elveția - România 2-2

Swissporarena pare să fie un stadion cu noroc pentru echipa României, care a câştigat pe 30 mai 2012 cu 1-0 un meci amical, prin golul lui Gheorghe Grozav. De atunci, Elveţia a câştigat toate cele nouă meciuri jucate la Lucerna.

Elveţia marcase cel puţin trei goluri în şapte din ultimele sale nouă meciuri din preliminariile EURO pe teren propriu. Elveţia venea după şase victorii în preliminariile EURO, cea mai lungă serie a sa de victorii din calificările competiţiei.

Shaqiri a bifat selecţia cu numărul 113, el fiind implicat în 60 de goluri marcate de naţionala Elveţiei.

Un moment neaşteptat s-a produs în min. 72 al partidei de la Lucerna, când un copil a pătruns pe teren şi jocul a fost întrerupt câteva zeci de secunde.

România încheie cu două egaluri fereastra internaţională din iunie, un bilanţ bun, care o menţine pe locul secund şi în cursa de calificare.

Echipa antrenată de Edward Iordănescu va juca acum două meciuri acasă, cu Israel (9 septembrie) şi Kosovo (12 septembrie).