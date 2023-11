După ultimul fluier al arbitrului Iulian Călin, Elias Charalambous s-a îndreptat spre vestiare, iar în drumul spre tunel au fost surprinși mai mulți fani ai lui Dinamo care i se adresau.

Elias Charalambous i-a arătat degetul mijlociu unui dinamovist

Deranjat probabil de ceea ce dinamoviștii i-au spus, antrenorul cipriot i-a arătat degetul mijlociu unui suporter al gazdelor, iar ulterior a plecat la vestiare (imaginile în GALERIA FOTO). În acel timp, galeria FCSB scanda "Serie B, Serie B", aluzie la situația dramatică din clasament a rivalei.

La interviurile de după meci, Charalambous s-a arătat mulțumit de victoria obținută în derby și a lăudat atmofera creată de fanii lui FCSB.

"V-am spus că va fi un meci dificil, indiferent de poziția lui Dinamo în campionat. Am mai câștigat un meci care e important pentru noi. Ne ține pe primul loc. Dar acest meci e gata, mâine ne odihnim și după vedem ce se va mai întâmpla. E un campionat lung.

Vreau să le mulțumesc fanilor, au fost alături de noi, au fost minunați. Vreau să le mulțumesc tare mult.

Nu cred că a fost cea mai urâtă repriză pe care am făcut-o. Debutul partidelor e mereu greu. Pentru mine a fost bine, ok, am înscris un gol frumos prin Florinel și trebuie să luptăm pentru locul nostru, e un campionat lung așa cum am mai spus.

Găsim mereu lucruri pe care să le corectăm, dar după un asemenea meci cel mai important lucru sunt cele trei puncte. Ajută mult mental jucătorii. Sunt fericit pentru victorie. Victoria știu cu siguranță că ne va ajuta pe viitor.

Pentru mine Miculescu e un jucător care poate evolua pe toate cele trei poziții din față. Schimbările au ajutat mult echipa. Asta am vrut de la banca de rezerve. Să schimbe jocul", a spus Charalambous.

În urma acestei victorii, FCSB își consolidează poziția de lider și se distanțează la cinci puncte față de CFR Cluj. De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe poziția 15, penultima, cu doar 10 puncte.