Carlo Ancelotti știe cine e favorit să câștige Balonul de Aur: ”E foarte aproape”

La Real Madrid este legitimat din iulie 2018 Vinicius Junior, care e estimat de site-urile de specialitate la 150 de milioane de euro și a atins borna 80 a golurilor înscrise în echipamentul grupării ”blanco”, în 261 de apariții.

Carlo Ancelotti, antrenor pe ”Santiago Bernabeu” din iulie 2021, a vorbit degajat despre Vinicius și a punctat faptul că îl vede extrem de aproape să câștige Balonul de Aur al ediției 2024.

”Don Carlo” a ținut să evidențieze că tot ce a realizat Vinicius în actuala stagiune a fost special și că a reușit mereu să facă un pas în față în momentele dificile pe care le-a străbătut echipa sa.

”Simțul meu e că Vini Jr. e aproape să câștige Balonul de Aur. Ce a făcut în acest sezon e sepcial. Și-a arătat mereu clasa în momentele cheie”, a specificat Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Rămâne de văzut acum ce se va întâmpla cu Vinicius, mai ales că Jude Bellingham, Kylian Mbappe și Erling Haaland sunt alți trei tari contestatari pentru câștigarea Balonului de Aur.

