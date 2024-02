Elias Charalambous, categoric după remiza cu U Cluj: "Nu acum se termină campionatul! Trebuia roșu pentru Anselmo"

Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, s-a arătat mulțumit doar de faptul că echipa sa nu a primit gol, însă spune că, indiferent de rezultatul din această seară, campioana nu ar fi fost decisă.

Ce a spus Elias Charalambous după U Cluj - FCSB 0-0

Întrebat despre cotul aplicat de Federico Anselmo lui Ovidiu Popescu, în prima repriză, Charalambous a spus că jucătorul lui U Cluj ar fi trebuit eliminat. Ovidiu Hațegan a arătat doar cartonașul galben, la fel ca în cazul lui Octavian Popescu, care a recurs la un gest similar într-un duel cu Masoero.

"Am venit să câștigăm, dar nu a fost cel mai bun rezultat pentru noi. Plecăm cu un punct care poate fi important pentru restul sezonului. Campionatul nu se termina acum, indiferent de rezultat. Luăm punctul și mergem mai departe.

E foarte important că nu am primit gol, dar azi nu am reușit să înscriem. Nu am fost foarte buni azi, a fost puțin mai bine în repriza secundă, dar meciul a fost unul greu.

Repet, indiferent de rezultat, nu s-ar fi decis azi campionatul. Suntem pe primul loc, dar nu înseamnă nimic. O luăm pas cu pas până la final.

Cred că cei care au intrat pe parcurs au făcut-o destul de bine. Suntem mulțumiți de ei.

Nu trebuie să ne uităm doar la acest meci. În alte meciuri am marcat, deci nu putem să criticăm atacanții doar pentru acest joc.

(n.r - despre cotul aplicat de Anselmo lui Ovidiu Popescu) Nu îmi place să vorbesc despre arbitraj, dar chiar pentru acest gen de situație au venit cei de la Federație la baza noastră și ne-au explicat. Nu vreau să vorbesc, dar din ce ne-au arătat la seminar trebuia să fie roșu, dar nu e treaba mea", a spus Elias Charalambous.

FCSB ocupă primul loc în Liga 1, cu 55 de puncte, la șapte lungimi peste Rapid și la 10 peste CFR Cluj.

În runda următoare, FCSB va primi vizita lui FC Botoșani, duminică, de la ora 20:00.