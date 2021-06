"El sfida echipa, ce sa comentez eu ce spune un vagabond!" Becali, un nou atac la adresa polonezului Lukas Gikiewicz

Gigi Becali a vorbit despre cazul lui Gikiewicz la FCSB.

Lukas Gikiewicz a venit la FCSB in sezonul 2019-20, la recomandarea lui Florin Motroc. Gigi Becali dorea un atacat cat mai urgent, iar polonezul nu s-a adaptat, iar patronul clubului "ros-albastru" a incercat sa il dea rapid afara.

"Ce acuzatii? Intrebati pe toti, sa dea interviuri, sa zica ce fac eu. Ce mare lucru? Nu exista decizia TAS, nu e decizia TAS, nu am fost inca la TAS. Am fost la Comisiile de la FIFA. Nu a existat condamnare.Comisia a zis ca au fost practici nu stiu cum si noi trebuie sa-i platim contractul pana la final, deci nu e nicio amenda. Eu n-am intrerupt contractul, el a plecat. El facea niste lucruri la antrenament care ne deranjau.

Asa ca i-am zis lui Vali sa-i ia masina, sa nu mai deranjeze antrenamentele. El sfida echipa, nu voia sa se antreneze, se ducea la marginea terenului, pe el nu-l interesa, sfida! Eu am spus la Comisii, am dat si probe, ca era filmat tot ce facea el. N-au tinut cont, daca asa au spus, asa au spus. Oricum trebuia sa-i platesc 100.000 de euro daca statea, dar mai bine ca a plecat. Era contract, trebuia sa-i dai. Noi i-am propus sa-i dam cinci salarii. Minte!

Minte, n-am tipat eu la nimeni. Eu nu merg la vestiar. Probabil se refera la sala de mese, ca eu in vestiar nu intru niciodata. Eu n-am tipat la nimeni. Putem sa comentam decizia, ca sa stie lumea despre ce-i vorba. Nu e condamnare, nu e amenda, sunt banii pe care trebuia sa-i dau pe contract. El nici nu voia sa iasa, i-a spus antrenorul sa iasa de pe teren ca nu se antrena si nu voia sa iasa.

Ce sa comentez eu ce spune un vagabond? El a spus niste minciuni, e si mai ofensator. El spune ca am tipat eu la jucatori... El a fost de acord sa semnam pe sase luni, dar nu se poate. Am semnat pe un an, dar el a semnat si o hartie de reziliere. Cand am vrut sa plece, noi i-am zis ca-i dam banii pe sase luni sa plece. N-a acceptat, a cerut banii pe un an, a zis ca hartie de reziliere nu e valabila. Asta a facut el la Comisii. El a luat in plus vreo 40.000 de euro", a spus Gigi Becali, la DigiSport.