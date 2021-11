Edi Iordănescu și ultimul mesaj pe care l-a transmis jucătorilor de la FCSB, înainte de plecare

Acesta a fost de acord să primească banii pentru munca depusă la club, fără să mai aibă pretenții la clauza de reziliere, în valoare de 500.000 de euro. Înainte să plece de la echipă, Edi le-a transmis un mesaj jucătorilor FCSB-ului, cu care a avut o relație foarte bună în scurta perioadă petrecută la club.

Ce mesaj a avut Edi Iordănescu pentru jucătorii de la FCSB

Surse www.sport.ro apropiate clubului roș-albastru spun că Edi Iordănescu le-a cerut jucătorilor de la FCSB, în vestiar, să treacă peste scandalul dintre el și Gigi Becali și să-l respecte pe patron. Regretul antrenorului a fost că nu a reușit să ducă la capăt munca pe care a început-o la vicecampioana României.

La plecarea de la FCSB, Edi Iordănescu a oferit câteva declarații despre relația pe care a avut-o cu Gigi Becali și despre experiența la FCSB.

„Plec pentru că asta s-a dorit și nu pentru că am vrut eu. Să nu inducă clubul în eroare, sunt banii dânsului, dar nu eu mi-am dorit despărțirea asta. S-a ajuns aici pentru că asta și-a dorit dânsul.

Să înțeleagă că gestionează un club cu milioane de suporteri și se joacă cu patima și dragostea multor oameni. Am primit zeci de mesaje, le-am citit din respect pentru dânsul, dar la un moment dat m-am enervat și am ripostat, pentru că deja erau prea multe. Au fost momente în care nu am înțeles ce dorește", a declarat Edi Iordănescu la plecarea de la FCSB.

FCSB se află pe locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte după 15 etape. Lider e campioana CFR cu 39 de puncte.