Edi a cerut IAR rezilierea si e aproape de o alta echipa din Liga 1! S-a inteles deja asupra contractului

Iordanescu e nemultumit de lotul pe care il are la Medias si nu mai vrea sa continue cu Gaz Metan.

Conform Fanatik, Edi a ajuns la o intelegere cu Astra, pe care ar urma sa o preia de indata ce va scapa de contractul cu Medias. Demiterea lui Alexa de la Giurgiu e doar o chestiune de timp. Niculae ar vrea sa nu plateasca nimic drept compensatie, in timp ce Alexa isi doreste sa primeasca bani in cazul plecarii.



Edi Iordanescu a anuntat inca din urma cu doua saptamani ca vrea sa plece din Ardeal fara sa achite clauza de reziliere in valoare de 150 000 de euro. Pana acum n-a gasit intelegere la sefii sai. Conducerea Gazului ar vrea sa-l pastreze pana la finalul contractului. Obiectivul Mediasului in acest sezon: play-off-ul in Liga 1, insa cu buget minim. Gazul n-are bani de transferuri si nici disponibilitatea pentru a completa lotul conform cerintelor lui Iordanescu, astfel ca argumentele antrenorului in fata rivalelor cu bani mai multi de cheltuiala sunt din ce in ce mai putin convingatoare.

Gaz Metan a castigat in weekend primul meci dupa 3 infrangeri consecutive in liga 1 si ramane pe loc de play-off. Gazul are 21 de puncte, cu 3 sub liderul CFR Cluj, si cu 5 mai mult decat Astra, care e prima sub linia play-off-ului.