Cotat la 1.7 milioane de euro de site-urile de specialitate, Edgar Ie a bifat deja trei apariții în campionat pentru Dinamo: vs. CFR Cluj (0-4), vs. Hermannstadt (1-0) și vs. Poli Iași (0-0).

Edgar Ie a rămas mască după ce s-a transferat la Dinamo: ”Prima dată în viața mea când văd așa ceva”

Într-un interviu acordat reporterului PRO TV Matilda Popa, Edgar Ie a evidențiat faptul că oferta primită de la clubul din Ștefan cel Mare a însemnat mult pentru el, căci traversa o perioadă dificilă.

De asemenea, întrebat dacă Dinamo București se va salva de la retrogradare în sezonul în curs, Edgar Ie a răspuns categoric afirmativ și a precizat că echipa va ieși din situația respectivă.

”Știam despre București că e un oraș frumos în care să locuiești și să joci. Am avut o perioadă în care nu am jucat și oferta asta a însemnat o oportunitate bună pentru mine. E prima dată în viața mea când am văzut fanii venind la hotel înainte de meci să ne susțină, deși situația noastră nu e cea mai bună.

(n.r. Se poate salva Dinamo?) Da, da, sigur că da! O să ieșim din situația asta. Nu o să fie ușor, dar o să reușim”, a spus Edgar Ie.

Produs de UDI Bissau (2004-2006), AD Oeiras (2006), Sporting CP (2007-2012), Edgar Ie a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Barcelona B, Villarreal B, Belenenses, LOSC Lille, FC Nantes, Trabzonspor, Feyenoord și Bașakșehir.

