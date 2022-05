"E singurul pregătit să facă față la un nivel ridicat". Jucătorul de la FCSB care ar putea prinde un transfer la finalul sezonului

Florin Tănase poate câștiga titlul de golgheter în Liga 1 pentru al doilea sezon consecutiv, având 19 goluri marcate până acum, dintre care 8 în playoff. Jefe Betancor are 15 reușite, însă din startul playoff-ului nu a mai reușit să marcheze.

"(n.r. golgheter pentru al doilea an consecutiv) Ar însemna foarte mult, muncesc zi de zi, aș fi foarte bucuros să intru în această companie selectă, dar ar fi mult mai frumos să câștigăm titlul. De mâine trebuie să ne gândim la meciul cu Craiova, cu siguranță va fi un meci greu, jucăm împotriva unei echipe bune, dar noi vrem să câștigăm", a declarat Tănase după jocul cu FC Argeș.

Chiar dacă Gigi Becali speră să obțină sume impresionante din vânzarea lui Octavian Popescu, Ianis Stoica sau Darius Olaru, Ioan Andone este de părere că singurul jucător pregătit să facă față la un nivel ridicat în Europa.

"Tănase este pregătit pentru un club bun. Este pregătit să facă pasul către un club mare din vest. Nu mă refer aici la Real, Barcelona, Bayern, Manchester City, dar ar putea juca la un club bun din Europa. La Valencia, Villarreal, ar juca, s-ar bate pentru postul de titular fără probleme. Tănase are un nivel foarte bun. Are peste 200 de meciuri în Liga 1.

El e un jucător pregătit să joace afară, la un club bun din vest. Cred că se poate vinde pe milioane. Că or fi cinci, că or fi 10, că or fi șapte, sau trei. Ar putea să joace în Spania, sau în Italia. Chiar în Italia. Are calitate să joace acolo, Tănase aleargă mult, face și faza de apărare. Ăsta e un jucător pregătit să joace în străinătate", a declarat Ioan Andone, potrivit as.ro.