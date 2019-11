E prea scump pana si pentru Becali! Gigi ia diseara decizia in privinta transferului! E gata sa goleasca buzunarele

Becali are o noua tinta in Liga 1!

Andrei Chindris (20 de ani) e fundasul in care Becali vrea sa investeasca pana la un milion de euro! Nu-i va fi usor la negocieri. Patronul de la Botosani, Valeriu Iftime, cere triplu! Becali il va urmari diseara, in meciul Romaniei U21 cu Finlanda (20:00, LIVE LA PRO TV). Vrea sa se convinga daca merita sau nu sa insiste pentru pustiul de la Botosani.

"Domnul Iftime e mai greu de convins. Cere foarte mult pe Chindris si nu cred ca Andrei o sa ajunga la FCSB", a spus Morutan pentru Digisport.

Mijlocasul ofensiv a urmat acelasi traseu pe care Becali si-l doreste si in cazul lui Chindris. Iftime e insa ferm: nu coboara sub 3 milioane de euro.



"Am vorbit cu Iftime, i-am zis ca-l iau pe Chindris. I-am spus ca-i dau banii de acum, pe loc, dar sa nu joace cu noi in play-off. Am facut o gluma, i-am dat de inteles ca va intra si el in play-off. Dau acum 800 000 de euro, ma mai gandesc daca ajung la un milion. O sa-l vad cu Finlanda si decid", a spus Becali la PRO X.