”E foarte multă frustrare”. Eșanu și-a găsit cu greu cuvintele după Dinamo - Farul 0-2

Mihai Eșanu a apărat poarta ”câinilor” în acest meci, în absența lui Plamen Iliev, care a fost dat afară de Mircea Rednic și își va rezilia contractul cu gruparea din ”Ștefan cel Mare” în această iarnă. Tânărul portar și-a găsit cu greu cuvintele după meciul cu Farul.

Mihai Eșanu, după Dinamo - Farul 0-2

„Știam că ne așteaptă un meci foarte greu, noi nu eram cu întreg lotul, știam că o să fie un meci greu. Am reușit în prima repriză să ne apărăm destul de bine. Totul a pornit de la acea fază fixă, am primit gol, a venit și al doilea și asta a fost soarta meciului. Am încercat să scoatem maximum de la acest meci, ne pare rău că n-am reușit.

Situația asta e dificilă, anul trecut a fost poate cel mai greu an din istoria clubului. Am început bine, cu toate că nu am avut cum să facem transferuri, după, din păcate, nu am reușit să continuăm și... nu știu.



Speram ca după această vacanță să avem timp să ne relaxăm, să ne gândim la ce putem face mai bine. E frustrare, foarte multă frustrare. Este greu, niciodată Dinamo nu a fost aici, nu e locul nostru aici. Dinamo termină prima parte a campionatului pe penultimul loc... e foarte frustrant și rău pentru noi”, a spus Mihai Eșanu.

Dinamo are doar 12 puncte, trei victorii, trei rezultate de egalitate și nu mai puțin de 15 înfrângeri în 21 de partide. Golaverajul este dezastruos, cu 15 goluri marcate și 43 de goluri primite (cea mai slabă defensivă din Liga 1).

Primul meci al lui Dinamo din 2022 va fi la Pitești, pe terenul lui FC Argeș, iar apoi va urma meciul cu FCSB, de pe teren propriu.