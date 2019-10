Relatia cu ea e unul dintre secretele care ii dau forta pe teren!

Dinamovistul Montini se iubeste cu o italianca superba. Valentina e alaturi de el inca dinainte ca atacantul sa ajunga in Liga 1. Cei doi incearca sa calatoreasca in pauzele pe care fotbalistul le are la club. Valentina e vedeta pe retelele de socializare, unde pozele ei aduna sute de like-uri.

