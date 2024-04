După 15 sezoane petrecute alături de formația bască, Iker Muniain, mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani, și-a anunțat plecarea de la echipă.

Muniain a strâns 557 de partide în tricoul spaniolilor, acesta trecând prin toate academiile de juniori. A devenit al doilea cel mai longeviv jucător la club, după Jose Angel Iribar, care strânsese 614 apariții, între anii 1962-1980.

Mijlocașul născut la Pamplona s-a retras în glorie, după ce a ridicat a 24-a Cupă a Spaniei pentru club, la începutul lunii martie. Muniain a înscris golul ce a adus trofeul pe stadionul "San Mamés", după ce a învins-o pe Mallorca, scor 1-1(4-2 d.l.d).

Iker Munian will leave Athletic Club after this season. And his goodbye is as poetic as you would expect.pic.twitter.com/tmbZjnWXf2