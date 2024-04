Antrenorul a rezistat doar două luni pe banca tehnică din Gruia, timp în care a bifat 11 apariții la cârma celor de la CFR Cluj și a înregistrat o medie de 1.64 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Dumitru Dragomir, verdict despre plecarea lui Adrian Mutu de la CFR Cluj: ”Ne-am întâlnit și mi-a spus asta”

Dumitru Dragomir a vorbit despre plecarea lui Adrian Mutu din Gruia. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a susținut că jucătorii l-ar fi lucrat pe tehnician și a evidențiat că s-a întâlnit cu el după ce a demisionat de la CFR Cluj.

”Pe Mutu l-au curățat jucătorii. Ce să ne mai dăm după cireși?! L-au 'curățat' jucătorii, ce să mai?! Eu m-am întâlnit cu Mutu alaltăieri. A venit la mine. Nu Mutu mi-a spus asta. Dar era foarte supărat, foarte afectat.

'Nea Mitică, dacă luam bătaie cu 1-0 poate nu eram așa supărat. Că se întâmplă la fotbal. Dar în momentul când au vrut să își bată joc de mine… E altceva', mi-a zis Mutu”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Neftchi Baku, Rapid București, FCU Craiova, Wahda Reserve și FC Voluntari sunt cluburile la care a mai activat Adrian Mutu ca principal. În perioada ianuarie 2020 - aprilie 2021 a fost selecționerul României U21.

CFR Cluj, în campionat

Ardelenii ocupă locul doi în play-off-ul Superligii României cu 31 de puncte. În primele trei etape, CFR Cluj a înregistrat o înfrângere (1-2 vs. Universitatea Craiova), un egal (1-1 vs. Sepsi OSK) și o victorie (4-1 vs. Rapid București).