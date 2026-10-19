Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova au victorii pe linie în campionatul României și s-au distanțat de restul echipelor din Superliga. ”Câinii” sunt pe primul loc, cu 29 de puncte, iar giuleștenii (27 de puncte) și oltenii (26 de puncte) completează podiumul.

Dragomir nu crede că FCSB mai poate reveni miraculos în lupta pentru titlu și crede că una dintre cele trei rivale va fi încoronată la finele acestui sezon.

Dumitru Dragomir: ”Una dintre astea trei va lua titlul, categoric”

„Toate trei meciurile au fost meciuri tari, ale Craiovei, Rapidului și al lui Dinamo. Parcă alergăm mai mult. Se pare că antrenorii noștri de aici au băgat un pic de pregătire când au văzut că Reghecampf a venit de afară și a găsit echipa cu probleme.

Una dintre astea trei va lua titlul, categoric. În luptă directă se câștigă campionatul, nu acum. Când se termină prima parte a campionatului și începe play-off-ul, acolo e joaca.

Sunt meciuri de șase puncte acolo. Mă așteptam în lupta asta să fie și U Cluj, i-aș băga și pe ei, că au echipă bună”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro.

Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari

În ziua meciului, FCSB a publicat pe rețelele sociale informații cu privire la vânzarea biletelor pentru ultimul meci din a 12-a rundă din sezonul regulat al Superligii României.

”Biletele pentru partida de la Voluntari pot fi achiziționate online. Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB.

La Voluntari, pe stadion, un bilet la loja ultra VIP costă 300 de lei, la tribuna 1, 80 de lei, la tribuna a 2-a, 120 de lei, iar la peluza oaspeților, 70 de lei.