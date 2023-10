După 13 meciuri desfășurate în primul eșalon al României, formația dirijată de Gheorghe Hagi se situează pe a șaptea poziție cu 20 de puncte. În consecință, Farul Constanța a înregistrat șase victorii, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Dumitru Dragomir a dat verdictul despre Farul Constanța

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a subliniat că Farul Constanța nu se va mai lupta pentru câștigarea campionatului în această stagiune, având în vedere debutul slab de campionat.

„La titlu nu se va bate Farul, poate pentru primele 3 locuri, dar nici acolo nu au loc. E greu să știți”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

În ultima partidă, constănțenii au primit vizita celor de la UTA Arad, meci care a contat pentru etapa restantă cu numărul cinci, și au remizat la Ovidiu, scor 2-2.

În următoarea etapă, Farul Constanța se va duela cu CFR Cluj pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia luni seară, 30 octombrie, de la ora 20:30.

Gică Hagi și-a băgat jucătorii în ședință după ultimul meci cu UTA Arad, scor 2-2

"Două meciuri, aceeași istorie. Am produs mult fotbal ofensiv. Data trecută, cu U Cluj, am jucat bine și defensiv. Acum nu am făcut un meci un așa bun defensiv, nu s-a alergat, nu s-au câștigat dueluri și d-asta am primit goluri. Ofensiv am făcut mult, dar doar două goluri e puțin.

Azi a fost un joc, așa cum a fost și cu U Cluj. Dacă nu am fost fini, nu am dat gol la cât fotbal am produs, ce să facem? Din păcate, asta e. Trebuie mai multă calitate sus, disciplină mai multă și ușor, ușor trebuie să revenim. D-asta am și întârziat puțin. Am făcut o ședință cu ei. Le-am zis lucrul ăsta, că nu e bun drumul pe care suntem. Sunt mici detalii față de anul trecut și cred că acolo greșim, iar apoi, în teren, ratăm, ne supărăm, dăm din mâini în loc să ne vedem de următoarea, așa cum a fost anul trecut.

Louis Munteanu e obosit. Nu era foarte proaspăt. A venit dintr-o pregătire fără meciuri, iar acum a jucat mult. Mazilu, bolnav cu o zi înainte de meci, dar am încercat să găsesc soluții. Echipa s-a manifestat ofensiv foarte bine. Era excepțional dacă marcam ca anul trecut 3-4 goluri și câștigam. Ultima pasă s-a dat numai la adversar, șuturile pe afară, dar sper că vom avea mai multă disciplină și mai multă concentrare.

Mai am vreo încă 10 de la copii care mă așteaptă să-i bag. Stați linișitiți, poate ei sunt mai buni. Orice se întâmplă e o ocazie pentru ceilalți. Azi au lipsit 5 jucători importanți, dar nu am vorbit. Nu ne simțit campionii României și cei mai buni. Anul trecut a fost chestiune de mici detalii, am fost la locul potrivit. Anul ăsta suferim la acest aspect și sperăm să reglăm lucrurile. Drumul va fi greu și niciun meci nu e ușor.

Doicaru? Doar a debutat, atât. L-am debutat. Mazilu era accidentat. Trebuia să-l iau pe el pentru că e stângaci, joacă și vârf, și decar, și bandă. A fost șansa lui", a spus Gică Hagi.