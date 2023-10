Dumitru Dragomir a dezvăluit singura mutare pe care Universitatea Craiova trebuie să o facă dacă vrea să lupte la titlu

Dumitru Dragomir (77 de ani) este de părere că Universitatea Craiova, în ciuda parcursului ezitant de până acum, s-ar putea bate la titlu în acest sezon, dacă Mihai Rotaru va face câteva modifică în echipa tehnică.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că echipa din Bănie are în momentul de față nevoie de un președinte și un antrenor.

„Poate să se bată la titlu aşa, cu pachetul preşedinte-antrenor. Eu l-aş ţine secund şi pe Corneliu Papură. Coman şi Măldărăşanu sunt copii pe care nu-i simţi. Pe Dani nu-l simţi.

Ăştia sunt tari acum. Cu Măldărăşanu şi cu Coman s-ar putea bate la titlu. Şi cu genul de antrenor Dorinel Munteanu. Rotaru este un băiat deştept, dar l-a dat pe Cârţu afară.

Cârțu ar trebui adus înapoi la Craiova

Este una dintre cele mai mari greşeli (n.r. - demiterea lui Cârțu). Tu nu mai ai pe nimeni. Păi cine îţi ţine? Eu am reuşit în viaţă nu că am fost eu cel mai deştept. Am luat lângă mine oameni mai deştepţi ca mine.

Când l-am adus pe marele Dinu Săraru, directorul ziarului Universul, mă întrebau cum am făcut? Un scriitor de mare valoare. Păi eu am luat şi la Sportul, la Atac la persoană, la Săptămâna… am pus oameni mai deştepţi ca mine.

Şi la construcţii am luat oameni tineri şi super-deştepţi. Nu mă duc cu prost la afaceri. N-ai ce-i face prostului. Eu l-aş lua pe Cârţu înapoi în secunda doi. Nu cred că cei doi pleacă de la Sibiu aşa uşor”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.

Universitatea Craiova joacă duminică, de la ora 20:30, în Giulești, împotriva Rapidului, în etapa cu numărul 14 din Superliga.