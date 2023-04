Oficialul FCSB a scos-o în afara luptei pentru titlu pe Farul Constanța, susținând că se teme mai mult de CFR Cluj, echipa care se află pe locul doi în prezent în clasamentul Superligii.

Deși a exclus-o din lupta pentru titlu, managerul general al FCSB a lăudat jocul bun practicat de Farul Constanța în acest sezon și a declarat că a simțit echipa mai puternică în ultimul meci, deși FCSB a dominat partida.

MM Stoica se teme de CFR în lupta pentru titlu

„Niciodată n-a fost echilibrul ăsta între primele trei. De CFR, da, îmi e (n.r. - cel mai frică). Cumva după meciul cu Farul îmi mai schimb puţin opinia, că nu sunt bou să fiu consecvent şi să neg evidenţa.

Pe Farul am simţit-o mai puternică decât la penultimul meci, chiar dacă lumea zice că am făcut un joc bun, am dominat posesia. Pe dinamică nu au pus probleme, dar i-am simţit puternici. Nu ştiu să spun dintre CFR şi Farul care mi se pare mai periculoasă”, a spus Mihai Stoica la Orangesport.

Cu 37 de puncte, FCSB se află pe locul trei în clasamentul playoff-ului Superligii, iar Mihai Stoica speră ca Farul Constanța și CFR Cluj să se anuleze reciproc în meciul direct, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30. „Îmi doresc X la Farul cu CFR, că orice echipă pierde două puncte. Cine nu şi-ar dori?”, a adăugat oficialul FCSB.