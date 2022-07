Rareș Ilie (19 ani) s-a despărțit de Rapid în această vară și s-a transferat la gruparea din Ligue 1, OGC Nice.

Duckadam a comentat transferul lui Rareș Ilie la Nice

Pentru giuleșteni e mai ales o lovitură de imagine întrucât în prima ligă din Franța nu mai transferase de mult timp vreo formație din fotbalul lui Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu.

Atacantul care a fost antrenat sezonul trecut de Mihai Iosif și Adrian Mutu nu știe însă exact care va fi viitorul său, dacă va rămâne la echipa din Hexagon sau va fi împrumutat la o grupare din Elveția. Cert e că pentru Ilie saltul la o vârstă fragedă, în fotbalul mare, îl și provoacă să se autodepășească, dar îl și responsabilizează.

Duckadam e sceptic

Helmut Duckadam n-are dubii în privința potențialului fotbalistului de la Nice, însă susține că suma de transfer nu poate atinge 5 milioane de euro, așa cum au fost recent livrate informații de la persoane din cadrul clubului condus de Victor Angelescu și Dan Șucu.

"Rareș Ilie e un jucător talentat, dar în niciun caz nu e un jucător de cinci milioane de euro. Trebuie felicitat cel care a făcut transferul. Să meargă unde să joace, preferabil ar fi să joace, nu contează dacă e liga a doua elvețiană, unde e un campionat puternic", a declarat Helmut Duckadam, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Din unele informații transferul ar fi fost făcut de impresara FIFA Liubliana Nedelcu, iar potrivit Gsp.ro, suma de transfer ar fi fost numai 3 milioane de euro.

În vârstă de 19 ani, Rareş Ilie vine după un sezon complet alături de Rapid, pe parcursul căruia a marcat 6 goluri şi a oferit 10 pase decisive. Conform presei din Hexagon, OGC Nice a făcut o ofertă de cinci milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile tânărului jucător român. După semnarea contractului, Rareş Ilie urmează să se alăture noilor săi coechipieri de la OGC Nice, aflaţi în cantonament în Portugalia.

Rareș Ilie: "Nu mă plâng că voi juca împotriva lui Messi"

"Am vorbit mult cu Adrian Mutu și Daniel Niculae în ultimele zile despre acest lucru, amândoi au încredere în mine și mi-au spus să merg acolo pregătit, cu capul sus pentru că asta mi-am dorit dintotdeauna și nu am de ce să nu am încredere în mine. Nu mă așteptam să dea atâția bani pentru mine, mă așteptam ca la un moment dat să fie o sumă de transfer destul de mare pentru mine, dar nu mă așteptam la vara aceasta.

Despărțirea e emoționantă, în ultimii ani, Rapidul mi-a oferit absolut tot, am debutat la seniori, am marcat, am avut atâtea realizări cu echipa și individuale. Nu cred că mă pot plânge de faptul că voi juca împotriva lui Messi. Sunt unii dintre cei mai buni fotbaliști din lume și eu voi fi pe teren cu ei, sper.

Sper că au remarcat maturitatea în joc, aud că se tot vorbește despre asta, mă bucură pentru că și eu consider la fel, pentru vârsta mea sunt destul de matur. În cinci ani sper să fiu mai sus, poate chiar la PSG, întotdeauna trebuie să îmi doresc cât mai mult. Deocamdată mă duc să îmi câștig locul, pentru că nu va fi ușor, după aceea voi ținti cât mai sus.

Îmi doresc de la rapidiști să câștige toate meciurile, să ia campionatul, iar la finalul acestui sezon, când mă întorc, să mă bucur cu ei”, a declarat Rareș Ilie la plecarea din țară.