Fotbalistul argentinian a fost dat ca și transferat la Inter, însă revenirea lui Romelu Lukaku a „închis” această variantă. Cu toate astea, Dybala și-a decis viitorul după săptămâni de negocieri și va rămâne în Serie A.

Jurnalistul specializat în transferuri, Fabrizio Romano, informează că Paulo Dybala a ajuns la un acord cu AS Roma, câștigătoarea trofeului UEFA Europa Conference League. Conform sursei citate, argentinianul va semna un contract valabil pe următorii trei ani, din postura de fotbalist liber de contract.

„Factorul cheie” în transfer a fost Jose Mourinho, cel care l-a sunat personal pe Dybalal pentru a-i explica proiectul său de la Roma.

Paulo Dybala to Roma, here we go! Full agreement in place on a three year contract, valid until 2025. Dybala will join as free agent ???????????? #ASRoma @SkySport

Mourinho, key factor - he called Dybala to explain the project. All the documents being prepared, free transfer imminent. pic.twitter.com/qZaYmp5VqD