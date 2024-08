Viorel Moldovan a răbufnit după Rapid - Sepsi: "Execrabil! Fotbal cu pipeta" Ce spune despre Șumudică

Fără Neil Lennon pe bancă, aflat în Irlanda în urma decesului mamei sale, Rapid a fost condusă de secundul englez Iain Brunskill. Giuleștenii au remizat contra lui Sepsi, pe teren propriu, scor 2-2.

Viorel Moldovan, după Rapid - Sepsi 2-2: "Nu e normal ca toate echipele să ne domine acasă. Am început execrabil campionatul"

Fanii din Giulești și-au pierdut cumpătul la final și au scandat "Demisia, demisia", dar și numele lui Marius Șumudică, antrenor liber de contract, care nu a fost ales de Dan Șucu în această vară.

Viorel Moldovan spune că reacția fanilor este îndreptățită și numește "execrabil" startul de campionat al Rapidului. Fostul atacant a fost întrebat și despre prezența la stadion a lui Marius Șumudică, cel care a criticat în termeni duri ceea ce se întâmplă la clubul din Giulești sub comanda lui Neil Lennon și a noii conduceri.

"Trebuie mult mai mult, mai ales pe faza ofensivă. Nu e normal ca toate echipele să vină, să controleze jocul și să ne domine pe teren propriu. Trebuie puțin să ne gândim vizavi de multe lucruri. N-aș vrea să intru în detalii pentru că ceea ce am văzut m-a dezamăgit foarte mult, chiar dacă am avut anumite momente când am mai încercat, dar au fost foarte puține. N-aș vrea să intru în detalii tactice. Este un blocaj, asta am constat la anumiți jucători. Ne pierdem foarte ușor personalitatea și nu reușim să propunem mai mult. Din punct de vedere al atitudinii și dorinței nu am ce să le reproșez băieților, dar din punct de vedere al fotbalului ăsta e adevărul, propunem un fotbal cu pipeta în momentul de față, ceea ce nu e suficient la Rapid. Vrem mult mai mult. Vrem să fim o echipă dominantă, dar în momentul de față nu avem acest concept. Trebuie să regândim anumite aspecte. Jocul e problema apăsătoare, jocul e îngrijorător, nu e suficient.

Nu vreau să discut despre jucători. Până la urmă, un atacant depinde de jocul colectiv al echipei, de modul în care funcționează echipa, de modul în care e pus în evidență. Sunt atacanți care n-au nevoie de prea multe situații pentru a marca, e adevărat. Noi puteam face 3-1 prin Jambor, n-am reușit, iar după am fost egalați. Așa cum am spus, un atacant depinde de buna funcționare a angrenajului, el trebuie să fie la finalizarea acțiunilor colective. Noi n-avem un joc consistent, iar asta mă îngrijorează foarte mult.

E o perioadă grea, am început execrabil campionatul, asta e realitatea. Aș putea găsi circumstanțe, dar nu vreau niciun alibi. Trebuie să ieșim din această situație. Sper ca staff-ul să reușească să redea starea de spirit necesară jucătorilor pentru a ieși din acest moment delicat. Sunt perioade în viața unui club când lucrurile nu funcționează. Într-adevăr, nu se câștigă la Rapid de vreo 14 etape. E mult, foarte mult!

Poate pentru unii contează presiunea din exterior. Pentru mine nu contează. Șumudică e binevenit oricând la meciurile Rapidului, e rapidist, poate merge oriunde să vadă un joc. Știm atitudinea lui și faptul că participă ca analist la unele emisiuni. E liber să vorbească. E opinia lui, eu n-am nicio problemă. Adrian Mutu, la fel, a fost antrenor la Rapid. De ce să nu vină pe Giulești? Eu nu văd nicio problemă. Normal, suporterii îl apreciază pe Șumudică, îi scandează numele. Eu nu mă gândesc la aceste lucruri. Mă gândesc doar la jocul echipei, la ce să facem noi ca să îmbunătățim jocul și să propunem un fotbal mai de calitate. E greu, ce propunem în momentul de față nu e suficient.

Reacția fanilor e îndreptățită. E normal să fie supărați. Presiune la Rapid a fost mereu. Lumea nu are răbdare. Aici trebuie să câștigi. Suporterul rapidist e exigent și e normal să fie dezamăgit", a spus Viorel Moldovan.

Pentru Rapid urmează un meci contra nou-promovatei Gloria Buzău, în deplasare, sâmbătă, de la ora 22:00, în runda a cincea din Liga 1.

Statistică neverosimilă la Rapid - Sepsi 2-2

Posesie: 28% - 72%

Șuturi pe poartă: 4-7

Șuturi pe lângă poartă: 7-8

Cornere: 2-5