Cea mai dură reacție după hat-trick-ul reușit de Ianis Hagi la a doua echipă a lui Rangers: ”Îl lasă să putrezească acolo!”

Ianis Hagi, care este pe punctul de a-i părăsi pe scoțieni, a fost trimis de Philippe Clement să se antreneze la a doua echipă. Belgianul l-a anunțat clar că nu se va baza pe el în noul sezon și că internaționalul român trebuie să își găsească o nouă echipă.

Astfel, până să semneze cu un nou club, Ianis Hagi încearcă să se mențină în formă la a doua echipă a scoțienilor. Internaționalul român a evoluat împotriva celor de la Derby County și a făcut spectacol.

Mijlocașul echipei naționale a României a reușit un hat-trick în 30 de minute. Ianis a înscris primul gol în minutul 25, a punctat apoi în minutul 28 și și-a completat hat-trick-ul după pauză, în minutul 57.

Fanii scoțieni s-au declarat revoltați de faptul că Ianis Hagi a fost lăsat la echipa a doua, însă cea mai dură reacție a venit din partea jurnalistului Mark McDougall. Acesta a susținut că Ianis Hagi ar aduce un plus de valoare primei echipe dacă Philippe Clement ar decide să îl păstreze în lot.

”Faptul că Rangers îl lasă pe Ianis Hagi să putrezească la echipa a doua este una dintre cele mai nebunești decizii din această vară. Ar îmbunătăți instant prima echipă dacă ar fi în lot”, a scris jurnalistul scoțian Mark McDougall pe X.com.

Rangers leaving Ianis Hagi to rot in the B team is one of the more mental decisions of this summer. Instantly improves the first team if he’s in the squad https://t.co/irDPdXIqlX