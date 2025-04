În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Gigi Becali anunța că ar fi dispus să ofere un milion de euro pentru transferul lui Politic la FCSB. De partea cealaltă, administratorul special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a declarat în mai multe rânduri că "toți jucătorii sunt de vânzare".

Dennis Politic: "Mă bucură interesul domnului Becali. Cu decizia vedem mai încolo"



Dennis Politic se declară onorat după ce Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru transferul său, însă spune că în prezent nu are informații despre vreo ofertă făcută de FCSB.



"Eu mai am doi ani de contract. Am auzit și eu aprecierile din presă. Mă bucură lucrul acesta. Înseamnă că am făcut ceva bine, dar deocamdată sunt fericit și mă concentrez doar pe a reveni cât mai bine.



Mă bucură interesul dânsului (n.r - al lui Gigi Becali) și mă bucură interesul oricărui club. Înseamnă că îți faci treaba bine ca fotbalist. Deocamdată, eu nu știu nimic, nu a vorbit nimeni cu mine. Viitorul numai Dumnezeu îl știe.



Eu mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut. În primul rând, cluburile trebuie să se înțeleagă între ele. Eu sunt fericit aici, știu că sunt apreciat și, la rândul meu, apreciez clubul Dinamo și îl respect", a spus Politic, într-un interviu pentru PRO TV.



Întrebat dacă ar fi o decizie dificilă să aleagă între rămânerea la Dinamo și transferul la FCSB, Politic, proaspăt debutant la naționala României, a răspuns: "Mereu este o decizie dificilă. Trebuie să stai să te gândești, să îți iei timp, dar mai e o lună de sezon. Deocamdată sunt accidentat, încerc să revin cât de repede pot și cât de bine pot pentru că nu mai vreau să se repete această accidentare. Cu decizia vedem mai încolo".

Politic e accidentat: "Nu vreau să mă grăbesc. Revin când sunt în afara oricărui risc"



Politic nu a mai jucat pentru Dinamo chiar de la partida cu FCSB (1-2) din turul play-off-ului. Extrema a suferit o nouă accidentare, iar acum se află în perioada de recuperare.



"Recuperarea merge bine. Deja am început să ies pe teren, fac alergare. Mai am câțiva pași de parcurs - sprinturi, să lucrez mai mult cu mingea - iar după să reintru cu echipa. Voi juca când voi fi sută la sută pregătit și când sunt în afara oricărui risc. Nu vreau să mă grăbesc", a mai spus Politic.