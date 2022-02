Dragoș Grigore, dezamăgit după remiza cu FC Voluntari: ”Condiții execrabile”

Giuleștenii au controlat partida, însă nu au reușit să înscrie, iar trupa lui Liviu Ciobotariu le-a furat un punct. Egalul nu le-a picat bine rapidiștilor, care se pot îndepărta de zona locurilor de playoff.

Dragoș Grigore, fundașul transferat de Rapid de la Ludogorets vara trecută, imediat după promovarea echipei, s-a declarat nemulțumit de rezultatul meciului.

Fostul component al echipei naționale s-a plâns și de organizarea partidei. El a criticat gazonul, dar și prețul biletelor, care au costat, pentru galeria rapidistă, 100 de lei.

„Sunt condiții execrabile. Unul dintre cele mai proaste gazoane pe care am putut să joc. Cred că de asta apar astfel de supărări. Noi vrem să demonstrăm că avem valoare. Sunt puțin dezamăgit, am jucat bine în prima repriză, am dominat. În a doua repriză s-a echilibrat jocul, au avut și ei o ocazie-două, meritam să câștigăm. Încercăm să nu mai repetăm greșelile și să strângem rândurile. Nici în celelalte meciuri n-am opținut mai mult de un punct. Șanse matematice sunt, luptăm până la capăt.

Aș vrea să mai subliniez că biletul a fost 100 de lei. Mi se pare exagerat. Ne întrebăm de ce nu vine lumea la stadion. Noi punem pretul de 100 de lei pentru un om care muncește pe salariul mediu pe economie și nu își permite să plătească. Nu e vorba doar de publicul rapidist, ci de spectatori în sine”, a spus Dragoș Grigore, după FC Voluntari – Rapid 0-0, la DigiSport.