Dragomir l-a confundat pe Rareș Ilie cu Rareș Bogdan! Fostul șef al LPF s-a repliat rapid :)

Pe primul loc în topul preferințelor celui poreclit ”Oracolul din Bălcești” este Rareș Ilie, decarul de 18 ani al celor de la Rapid. Doar că tânărul mijlocaș a fost confundat, în primă fază, cu Rareș Bogdan, europarlamentarul PNL, Dragomir fiind și un cunoscut analist politic și fost membru PRM (Partidul România Mare, fondat de Vadim Tudor)

Dumitru Dragomir l-a confundat pe Rareș Ilie cu Rareș Bogdan!

„Mai au puțin și-l strică și pe Octavian Popescu. Un pic mai au (n.r. - cei de la FCSB), vă spun eu! E jucător talentat, cei mai talentați tineri sunt Baiaram, locul trei, Octavian Popescu, locul doi, și Rareș Bogdan locul unu!”, a spus Dragomir. Fostul șef al LPF și-a dat seama imediat de confuzie și s-a repliat rapid: ”Rareș Ilie!”.

După care a continuat: ”Nu e afinitate, mă bazez pe faptul că are o capacitate de efort ieșită din comun, are o tehnică foarte bună. Are o educație aleasă. Are un viitor foarte bun!”, a mai spus Dragomir, în direct la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Rareș Ilie a jucat în 32 de meciuri pentru Rapid în acest sezon și a marcat de două ori, cifră la care se mai adaugă și șase pase decisive. Cota sa de piață este, potrivit site-urilor de specialitate, de 700.000 de euro.