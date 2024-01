Clubul din Galați riscă să rămână fără un atacant de bandă, poate cel mai bun om al ei în prima parte a sezonului.

Oțelul Galați a arătat foarte bine pentru o nou-promovată până acum, având șanse mari să se califice în play-off-ul din Superliga României. A atras atenția, iar cluburile din afara țării își arată și ele interesul pentru anumiți jucători pregătiți de Dorinel Munteanu.

Frederic Maciel, de la Oțelul, dorit de cluburi din afara României

Din informațiile Sport.ro, Oțelul Galați riscă să rămână fără francezul cu cetățenie portugheză Frederic Maciel, în vârstă de 29 de ani, care este de interes pentru mai multe echipe din afara României, iar printre acestea ar fi și cluburi din Azerbaidjan și Turcia.

Autorul a trei goluri și șase pase decisive în acest sezon, în 22 de partide, Frederic Maciel este, din informațiile Sport.ro, în continuare dorit la echipă de Dorinel Munteanu, care speră să îl convingă să rămână. Este, la prima vedere, dificil de crezut că solicitarea antrenorului va primi un răspuns afirmativ din partea lui Frederic Maciel, mai ales că ne referim la țări în care se plătesc salarii mari.

Dorinel Munteanu încearcă să-l convingă pe Frederic Maciel să rămână la Oțelul

În plus, după cum Sport.ro a scris zilele trecute, Oțelul Galați are restanțe salariale către jucători, un argument în plus pentru Frederic Maciel să ia în calcul plecarea din Superliga României.

Conducerea și stafful tehnic fac eforturi pentru ca ”aripa” să își dea acordul să continue până în vară cel puțin, dar rămâne de văzut care va fi decizia finală.

Frederic Maciel, în duel cu Florinel Coman. FOTO: Imago

Frederic Maciel este un fotbalist descoperit chiar de Dorinel Munteanu, ajungând la Oțelul în vara trecută, din Portugalia, de la Torreense. În trecut, el a evoluat la mai multe cluburi din Portugalia, la Gil Vicente, Moreirense sau FC Porto B, dar și la un club din Belgia, la Mouscron, pentru un sezon.

Frederic Maciel, CV interesant înainte de transferul la Oțelul

La nivel de tineret, fotbalistul de bandă a fost legitimat atât la Porto, cât și la Sporting Lisabona, două din marile cluburi ale Portugaliei.

În acest moment, Frederic Maciel este cotat la 450.000 de euro de Transfermarkt.