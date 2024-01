Petrolul, după cum Sport.ro a anunțat de zilele trecute, a reușit să mai echilibreze balanța, însă mai sunt și alte formații care nu o duc bine la început de 2024. În primele zile ale anului, Oțelul și Poli Iași aveau datorii către jucători.

Oțelul și Poli Iași, datorii de aproape trei luni către jucători, la intrarea în 2024

Din informațiile Sport.ro, la intrarea în 2024 cele două cluburi, nou-promovate din Liga 2 la finalul sezonului trecut, aveau datorii de două luni – două luni și jumătate către vestiar, dar contextul financiar negativ nu este o noutate. Chiar dacă ambele tabere anunțau că vor căuta variante pentru atragerea sponsorilor, se pare că până acum nu au avut rezultat pozitiv căutările, iar salariile restante încă există.

Dorinel Munteanu și Leo Grozavu, antrenorii celor două echipe, au ”amenințat” amândoi că vor pleca dacă nu va fi suplimentat bugetul, astfel încât să se ajungă cu plățile la zi, dar cererile lor nu au fost îndeplinite.

Leo Grozavu și Dorinel Munteanu ”amenințau” că pleacă de la Poli Iași și Oțelul

Din informațiile Sport.ro, conducerile celor două cluburi au tot încercat să găsească variante, dar, în cele din urmă, s-a intrat în 2024 tot cu datorii către jucători, salarii restante care riscă să ajungă la trei luni și apoi, poate, o parte din ei să își ceară plecarea fără ca Oțelul sau Poli Iași să aibă ceva de făcut.

La jumătatea lunii decembrie, Leo Grozavu declara că pleacă de la Poli Iași dacă nu se vor găsi resurse, dar acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Moldovenii au făcut și câteva mișcări de trupe și se pare că antrenorul a fost convins, cumva, să rămână, deși este cunoscut pentru faptul că spune lucrurilor pe nume și nu rămâne la un club în orice condiții.

”Poli Iași are nevoie de susținere. Eu sunt de un an și ceva la Iași, am venit în Liga 2 și toată lumea a spus că: Promovați în Liga 1 și o să vedeți ce o să se întâmple. Dar deocamdată este: Promovați în Liga 1 și o să vezi ce o să pățești…Poli Iași poate să devină mult mai bună decât în momentul de față, lotul se consolidează, se omogenizează.

Am în vedere jucători foarte buni, foarte valoroși care așteaptă să fie aduși la Iași, și-au exprimat intenția de a veni la Poli. Dar încă nu am ajuns la nivelul la care să-i pot plăti eu cu banii mei de acasă. Și asta înseamnă buget, resurse.

Dacă noi plătim datorii vechi, e greu să aducem jucători buni. Chinul ăsta nu o să poată continua la infinit. Am spus și cu altă ocazie, în trecut, nu sunt aici pentru a sta în mediocritate. Iașiul merită mult mai mult. Iașiul trebuie să aibă echipă care să se bată în primele 6, apoi pentru cupele europene. Asta văd eu provocare la Iași.

Dacă lucrurile vor continua de asemenea manieră, la un moment dat fiecare va apuca pe drumul lui. Nu ameninț, că nu sunt eu Mafalda, dar viața continuă și cu mine, și fără mine la Iași. Toate acele promisiuni făcute când eram în Liga 2 și ne chinuiam ar trebui onorate pe undeva. Iașiul trebuie să înțeleagă că s-a dus era mediocrității.

Este un oraș mare în România și trebuie să-și propună mai mult”, a declarat Leo Grozavu nu mai târziu de jumătatea lunii decembrie, lucru pe care îl făcea și Dorinel Munteanu.

Oțelul și Poli Iași mizează pe tranșa din drepturile TV

Antrenorul Oțelului a spus zilele trecute că se va ajunge în curând cu plățile la zi, dar a recunoscut și că există disensiuni între el și conducere din cauza faptului că nu sunt aduși sponsori lângă echipă și, implicit, noi resurse financiare.

”Au fost niște clinciuri foarte dure, fiecare și-a spus părerea. Eu aștept ca noua conducere să vină lângă echipă, să aducă sponsori, să asigure stabilitate echipei. Nici eu nu mă opresc din a face rost de bani pentru ca băieții să nu mai aibă probleme.

Zilele viitoare vom fi cu plățile la zi. Eu acum sunt tot manager, dar din doi în doi ani se fac alegeri. A fost ales un nou președinte. Aștept să se implice mai mult din punct de vedere financiar, pentru că din punct de vedere tehnico-tactic mă ocup eu”, a spus Dorinel Munteanu.

Sport.ro a aflat și că oamenii din conducerile celor două formații mizează și pe o tranșă din banii pentru drepturile TV, care ar urma să fie virată în luna februarie.

Petrolul stă ceva mai bine

Situația financiară de la Petrolul nu era una prea bună! Finalul de an trecut a venit cu informații deloc îmbucurătoare pentru fanii ”lupilor galbeni”. Cu toate acestea, conducerea a găsit resurse și i-a plătit pe jucători până la urmă, chiar dacă erau zvonuri conform cărora o parte din lot nu a fost plătită de luni bune.

Potrivit surselor Sport.ro, Petrolul mai are un salariu de achitat către jucători, iar starea de spirit este una mai liniștită în primele zile din 2024. Pentru moment cel puțin, Petrolul a echilibrat balanța la nivelul datoriilor, dar rămâne de văzut cum va evolua situația în perioada următoare.

Cert este că pregătirea de iarnă se va face în termeni favorabili relației vestiar-conducere, mai ales că Petrolul a emis un comunicat și în ceea ce privește situația antrenorului Florin Pârvu, despre care a anunțat că nu se pune problema să fie înlocuit.