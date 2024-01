Jordan Henderson și-a găsit echipă! Când face vizita medicală

Mijlocașul își dorește să revină în Europa și, chiar dacă s-ar fi autopropus la FC Barcelona, este aproape de a semna cu altă echipă.

Ajax Amsterdam este foarte aproape de a obține semnătura fostului căpitan de pe Anfield, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

În această perioadă se pun la punct ultimele detalii ale contractului dintre Ajax și Jordan Henderson, iar dacă toate lucrurile vor decurge conform planului, englezul va face vizita medicală înainte de acest weekend și va fi prezentat ca noul jucător al ”lăncierilor”.

????⚪️ Ajax are working right now on the final details of Jordan Henderson deal.

It’s about last steps and then Ajax will plan for Jordan’s travel to Amsterdam.

???? Medical still expected to take place before the weekend.

⏳???? pic.twitter.com/DyXbbNcOXh