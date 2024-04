Episodul a avut loc în urmă cu 15 ani, când o pregătea pe Poli Timișoara. Totul a fost povestit de Dan Alexa, el în rolul jucătorului rebel din respectivul moment, în emisiunea Arena Sport.ro, moderată de Cătălin Oprișan.

Actualul antrenor al echipei CS Tunari (Liga 2) a rememorat un moment care nu i-a făcut cinste și pe care l-a regretat apoi, dar de la care a învățat foarte multe. Totul se întâmpla într-o partidă cu CFR Cluj, din 2009, din deplasare, când a fost schimbat.

Ioan Ovidiu Sabău și Dan Alexa, moment savuros în perioada Poli Timișoara

Nervos pe faptul că Ioan Ovidiu Sabău îl voia scos de pe teren, dar Alexa considerând că a fost un jucător în formă până la acel moment, nu a vrut, în primă fază, să iasă de pe teren și, din spusele sale, chiar i-ar fi zis arbitrului că vrea să rămână în teren, chiar dacă antrenorul îl cerea pe bancă.

Până la urmă a acceptat decizia, dar a menținut starea de nervozitate pe bancă, având un comportament neadecvat. Apoi, Sabău ar fi luat decizia să îl dea afară de la echipă, dar cumva a fost reprimit în lot și a jucat următoarele meciuri la un nivel foarte bun, cel mai bun, poate, din cariera sa de jucător, după cum a povestit chiar Dan Alexa.

Marian Iancu, implicat în conflictul Sabău – Alexa

A fost implicat și Marian Iancu, patronul Politehnicii Timișoara, el intermediind, până la urmă, împăcarea celor doi.

”Mă schimbă Sabău prin minutul 55 (n.r. - minutul 70), dar am făcut un meci bun. Era 0-0, la CFR Cluj era o echipă bună. Didi, Mureșan la centru... era arbitru Balaj sau Alexandru Tudor (n.r. – Marius Avram a fost arbitrul meciului). Îmi zice arbitrul: 'Vezi că pe tabela de schimbare e numărul tău'. 'Eu?'. Jucasem foarte bine, îmi dădeam seama în meciuri când eram pe acolo sau eram foarte bine în joc.

I-am zis arbitrului: 'Bă, nu vreau să ies'. 'E treaba ta'. Până la urmă am ieșit, m-am dus pe margine. Domnul Chivorchian era pe bancă atunci. Era Sabău în picioare, Chivorchian pe bancă. Am făcut nenorocire pe bancă! Ce a fost cu Șahtior (n.r. - Alexa s-a supărat și într-unul din meciurile cu Șahtior la schimbare), a fost 'pantaloni scurți'.

Peste ani am vorbit. Am avut emisiuni împreună și mi-a zis că a fost și pentru el o lecție de viață. A fost nenorocire atunci, la meci... ce am făcut pe banca aia... .

Revenind la povestire, noi am rămas la Cluj în seara aceea, iar următoarea zi trebuia să plecăm spre Timișoara, dar eu trebuia să ajungă la DNA, pentru cazul Altmayer. Eram citat, trebuia să merg.

Aveam avion din Cluj către București, echipa către Timișoara. După meci aveam cina, iar domnul Chivorchian vine la mine. 'Du-te, te rog, să vorbești cu Sabău, că te dă afară'. 'Să mă dea afară'! Nu m-am dus, eram dat afară!

Înainte să ajung la DNA, am vorbit cu Marian Iancu: 'Nea Marian, ai vreo problemă cu mine, te-am dezamăgit?'. 'Nu am de ce, doar că antrenorul răspunde, are responsabilități, e decizia lui!'.

Mă duc la Timișoara după două zile, nu m-am antrenat. Nu s-a aflat în presă că m-a dat afară din lot. A plecat apoi echipa pentru un meci cu Astra, în Cupa României. Am pierdut, dar eu eram acasă și m-a sunt Marian Iancu, pentru că următorul meci era cu Steaua (n.r. – FCSB). Pentru noi, meciurile cu Steaua (n.r. – FCSB) erau nenorocire pe pământ! Îmi zice Marian Iancu: 'bă, Dan, dacă îl conving pe Sabău să te întorci, te duci să vorbești cu el?'. 'Da, merg, nu sunt tâmpit!'.

A vorbit, am discutat și eu cu Sabău apoi. Am intrat cu Steaua (n.r. – FCSB), am jucat bine, apoi aveam meci cu Anderlecht, în Belgia. Am jucat și acolo foarte bine, m-a felicitat Sabău. Aici vreau să ajung!

Din momentul acela, am avut un respect deosebit pentru el! În anul ăla mi-a dat un refresh. Eu nu am luat drept slăbiciunea lui că m-a chemat înapoi, eu am luat totul ca un moment în care a fost foarte înțelept. Când a plecat Sabău de la echipă, mi-a zis: 'tu, pentru mine, ești lecție de viață!. Mi-ai dat un exemplu, că orice jucător poate primi a doua șansă'.

A fost un sezon excepțional pentru mine atunci, cel mai bun! Atunci a fost un declic! Așa e și în ziua de azi, nu cred că există leu de neîmblânzit, doar dresor slab”, a povestit Dan Alexa în emisiunea Arena Sport.ro.

Dan Alexa, antrenor la CS Tunari acum

De-a lungul carierei de principal, înaintea experienței de la CS Tunari, Dan Alexa a mai pregătit la ACS Poli Timișoara, Rapid, ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASU Poli Timișoara, CSM Reșița și FC Brașov.

El are în palmares trei promovări în Liga 1, cu ACS Poli Timișoara, Rapid și Dunărea Călărași.