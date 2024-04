"Doar opinia lui contează!". Florinel Coman a dezvăluit cu cine se sfătuiește

FCSB, care a mai făcut un pas spre titlul de campioană, a deschis scorul prin Darius Olaru (10), cu un şut la colţul scurt. Rapid a întors scorul în decurs de cinci minute, prin golurile semnate de Ermal Krasniqi (12), cu un şut la colţul scurt, şi Albion Rrahmani (16), cu o lovitură de cap.

FCSB, care a dominat autoritar repriza secundă, a egalat prin Alexandru Băluţă (57), la şutul-centrare al lui Risto Radunovic.

Reacția lui Florinel Coman după remiza cu Rapid

Jucătorul de la FCSB a vorbit despre evoluția echipei în meciul de pe Arena Națională, dar și despre comentariile apărute pe seama transferului în Qatar.

"Am făcut 1-0, am primit acel gol la puțin timp. Iar din fază fixă, contra Rapidului. Dar e un plus față de ei.

Pe noi ar trebui să ne intereseze diferența dintre noi și locul 2. Asta e tot. A mai trecut o etapă, mergem la Sf. Gheorghe. Dacă câștigăm titlul matematic vom sărbători acolo.

Nici în returul campionatului nu a anunțat nimic meciul. E important că ne-am învățat lecția. E important că am marcat. Am câștigat patru din patru, dar e imprevizibil fotbalul. Azi am avut 1-0 și s-a făcut 1-2.

Am mai declarat și în trecut, pe mine mă interesează să iau campionatul cu FCSB. Pentru statistică este rău acest egal, dar important este că am ars o etapă. Nu am simțit bucuria fanilor, nu vreau să simt nimic până nu pun mâna pe trofeu.

Mingea lui Olaru nu a ieșit niciodată! La cornerul meu s-a ridicat fanionul, nici atunci nu a ieșit! Arbitrajul a fost foarte bun, splendid, ne-a ținut în meci. Era normal să fie așa, cu înjurături, la atâția oameni. Dar a fost un arbitraj bun!

Nu mă interesează nici dacă mă face cineva în toate felurile (n.r. legat de plecarea în Qatar). Nu mă interesează de nimeni.

Mă interesează doar de opinia unui domn căruia nu vreau să îi dau numele! (n.r. Gică Hagi?) Da! Doar opinia sa contează, legat de asta", a spus Florinel Coman, după meci.