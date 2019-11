Discutia incredibila avuta de Ivan cu Piturca: "Nea Piti, poate joc in stanga!" Reactia antrenorului Craiovei: "O sa vedeti voi cand o sa termin cu el!"

Craiova a castigat cu 4-1 derby-ul cu Dinamo. Andrei Ivan a fost omul meciului prin cele doua reusite ale sale. Victor Piturca i-a spus inaintea meciului ca va marca trei goluri, insa antrenorului Craiovei nu i-a iesit pronosticul.

Piturca a dezvaluit si ca a avut o discutie cu Ivan si i-a impus acestuia sa joace varf impins chiar daca golurile intarziau sa apara.

"Nu puteam sa stiu ce se intampla, dar le-am spus jucatorilor ca vreau sa jucam de aceeasi maniera ca in meciul cu Voluntari, dar sa marcam 4-5 goluri. S-a vazut pe tabela. Nu pot sa zic nimic in sensul asta (n.red. intrebat despre arbitraj). Cu FCSB, Clinceni si Iasi am avut penalty-uri clare si am pierdut puncte. Nu prea vorbim noi de arbitraj. Suntem si noi profesionisti si stiu cand un arbitru face tot posibilul pentru a arbitra corect. Ivan poate sa devina un jucator important pentru echipa nationala, o sa vedeti ca o sa joace din ce in ce mai bine. Am avut multe discutii cu el. Neavand reusite a inceput sa-mi zica: 'Nea Piti, mai bine joc in stanga'!. I-am zis 'Nu', tu joci varf. Si o sa-l invat sa fie varf, ca asta a fost meseria mea, si o sa vedeti ca o sa fie cel mai bun atacant din Romania. I-am spus ca o sa marcheze 3 goluri, a marcat doar doua", a declarat Victor Piturca la finalul partidei.