Discursul lui Ivan, după ce a marcat de patru ori în poarta Mioveniului. Ce spune despre oferta de la Galatasaray

Atacantul a vorbit, după meci, și despre posibilitatea de a ajunge lângă Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan la Galatasaray. Acesta se concentrează pe ce are de făcut la Craiova, unde vrea să devină campion.

Andrei Ivan, golgheterul Craiovei cu opt reușite

„Sunt foarte fericit pentru că am câştigat în primul rând şi apoi pentru că am marcat. Au revenit şi ne-au egalat, 2-2, dar am intrat cu un avantaj la pauză care ne-a dat mai mult curaj.

Suntem o familie foarte unită. Ne înţelegem foarte bine şi asta contează foarte bine. Nu este adevărată oferta de la Galatasaray, dar sper să joc bine și să iau titlul cu Universitatea. Momentan nu ma gândesc la nicio plecare, vreau să rămân aici.

Reghecampf are încredere foarte mare în mine şi mă motivează de la meci la meci!”, a spus Ivan.

Universitatea Craiova are 28 de puncte și este pe locul doi, la cinci puncte distanță de liderul CFR Cluj, care are un meci mai puțin.